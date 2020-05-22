أعلن وزير الخارجية البرتغالي أوغوشتو سانتوش سيلفا، أن "السياح مرحب بهم في بلاده"، لتكون البرتغال بين أوائل الدول الأوروبية التي تفتح حدودها أمام السياح من الدول الأخرى في القارة.
ولفت سيلفا إلى أن "السياح القادمين سيخضعون لبعض الفحوص الطبية في المطارات، لكن دون وضعهم في الحجر الصحي الإجباري لاحقا"، منوّهًا بأن "نظام الرعاية الصحية في البرتغال سيستجيب بشكل جيد لتداعيات جائحة فيروس كورونا، وهذا الأمر مهم جدا حتى يكون باستطاعتنا أن نرحب بالضيوف".
وتعمل البرتغال التي سجلت 30200 حالة إصابة بفيروس كورونا و1289 حالة وفاة، بالتخفيف ببطء من قيود العزل العام السارية منذ منتصف آذار الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية البرتغالية: نرحب بالسياح في بلادنا ولن نلزمهم الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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