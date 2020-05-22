الصحة السورية: تسجيل وفاة واحدة وإصابة واحدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة السورية​ عن "تسجيل وفاة واحدة وإصابة واحدة ب​فيروس كورونا​، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 4، و​الإصابات​ إلى 59"، موضحة ان "حالة الوفاة تم تسجيلها بين القادمين من ​الكويت​، وحالة شفاء جديدة ليبلغ العدد الكلي للمتعافين من المرض 37 شخصاً".

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