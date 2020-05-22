الخارجية الروسية: لن نتحرك لإشراك الصين بالمفاوضات حول معاهدة ستارت جديدة

أشار نائب ​وزير الخارجية​ الروسي ​سيرغي ريابكوف​، إلى أن "​موسكو​ لن تحرك ساكنًا لتلبية رغبة الأميركيين في إشراك ​الصين​ في المفاوضات حول معاهدة "ستارت جديدة"، منوّهًا بأن "الأميركيين يقولون: أحضروا لنا بالصينين إلى طاولة المفاوضات، والسؤال يطرح نفسه على أي أساس!".

وأفاد ريابكوف بأنه "نلتزم بقاعدة ثابتة لإجراء أي مفاوضات تتمثل في ضرورة أن يسترشد أطرافها بإدراكهم الواضح والواعي لمصالحهم الذاتية في تلك المفاوضات وأن يتحركوا انطلاقا من إرادتهم السياسية"، منوّهًا بمعرفتهم بموقف الصين بشكل جيد "ونكن له احتراما كبيرًا، ولا يمكن لزملائنا في ​واشنطن​ التعويل على أن نتخذ أي جهد من أجل تلبية رغبتهم هذه".