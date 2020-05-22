"غوغل" ستتوقف عن بناء أدوات ذكاء اصطناعي لشركات النفط والغاز

أشار متحدث باسم "غوغل" إلى أن الشركة تعهدت بالتوقف عن بناء أدوات ذكاء اصطناعي لشركات ​النفط والغاز​، والتي كانت من المفترض أن تساعد في العثور على النفط في جميع أنحاء العالم واستخراجه"، منوّهًا بأنها "ستقدم الذكاء الاصطناعي المخصص لشركات ​الطاقة المتجددة​".

وأفاد المتحدث بأنهم "مستمرون في الانجذاب نحو مزودي الطاقة المتجددة، الذين يفهم الكثير منهم بشكل أساسي فوائد السحابة في تعزيز أهدافهم، مثل "AES Corporation" و"Veolia" و"Simple Energy"، منوّهًا بأن "غوغل" تبني نماذج خوارزميات مخصصة للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع العديد من شركات الطاقة المتجددة".

من جهتها، أفادت بعض وسائل الإعلام بأن "غوغل" تمتلك العديد من عملاء الطاقة الذين يستخدمون منصتها السحابية لاستضافة بياناتهم ومعالجتها، حتى يتمكنوا من تشغيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم من خلال مراكز بيانات غوغل، حيث كانت شركات "Shell" و"BP" و"Chevron" و"ExxonMobil"، والعديد من الشركات الأخرى، قد لجأت سابقا إلى تقنية السحابة لتشغيل الذكاء الاصطناعي في سبيل العثور على المزيد من آبار النفط والغاز واستخراجهما وخفض تكاليف الإنتاج.