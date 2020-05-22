وزير الصحة التركي: 952 إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 حالة وفاة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تسجيل 952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لترتفع بالتالي حصيلة الإصابات بالفيروس في عموم البلاد إلى 154500 حالة.
وأكد قوجة أن "المعدل اليومي للإصابات بكورونا لا يزال دون الألف حالة، رغم زيادة عدد اختبارات الكشف عنه".
كما لفت إلى أنه تم تسجيل 27حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الاخيرة، توازيًا مع تسجيل 1121 حالة شفاء جديدة من ضمن المصابين= بكورونا.
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