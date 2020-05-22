أبدى المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ينس لاركي، في بيان، "قناعته التامة تقريبا بأن الحصيلة الحقيقية لضحايا الفيروس التاجي في اليمن أكبر من الأرقام المعلنة من قبل السلطات المحلية وننطلق من افتراض أن هناك تفشيا مجتمعيا على نطاق واسع لفيروس كورونا في اليمن".
ولفت لاركي إلى أن "الوكالات الإغاثية تدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الصحي في اليمن، ونسمع من الكثيرين أن اليمن في الواقع على الحافة الآن، والوضع مقلق للغاية، ويتحدثون عن انهيار نظام الرعاية الصحية فعليا".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: نفترض أن كورونا تفشى على نطاق واسع في اليمن والبلاد على حافة الكارثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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