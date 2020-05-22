جمعية "الأرض - لبنان": 100 هيئة بيئية تطالب الحكومة بإعلان حالة طوارئ بيئية

أشارت جمعية "الأرض – ​لبنان​" إلى أن "مئة هيئة بيئية من جمعيات وناشطين وصحفيين وخبراء، طالبت الحكومة بإعلان حالة طوارئ بيئيّة، على غرار قرار التعبئة العامة لمواجهة جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​",

وفي استبيان للرأي، حددت الجمعية أولويات لإعلان حالة طوارئ تقوم على "إدارة المياة، إدارة استخدام الأراضي، إدارة النفايات، مكافحة ​التلوث البيئي​ ومكافحة ​تلوث الهواء​، بالإضافة إلى ​التغير المناخي​ وتنظيم المقالع و​المرامل والكسارات​ وحماية التنوع البيولوجي، توازيًا مع تطبيق القوانين، زيادة الوعي البيئي ووضع استراتيجية بيئية".

كما أكدت أن "هذه المطالبات تأتي في ظل الفوضى البيئيّة التي يعيشها لبنان، من مجازر في حق الطبيعة والتنوع البيولوجي وتعديّات على الثروات الحرجية والمائية وتلوت للهواء وسوء استخدام للأراضي ومخالفات لا تحصى للقوانين البيئيّة"، لافتةً إلى أنه "مع مرور المئة يوم على نيل الحكومة الثقة وانتهاء المرحلة الأولى من الخطة التي وضعتها، ندخل اليوم في المرحلة الثانية التي تتضمّن ملف البيئة بكل مكوّناتها".