مسؤول أميركي يدعو الصحة العالمية للتحقيق فورًا في مصدر فيروس كورونا

دعا مساعد ​وزير الصحة​ الأميركي الأميرال بريت جيرور، ​منظمة الصحة العالمية​ "إلى بدء العمل فورًا في التحقيق في مصدر ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، وكذلك في رد فعل المنظمة إزاء الوباء".

ولفت جيرور إلى أنه "كما أوضح الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في رسالته إلى المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في 18 أيار، لا مجال لإهدار الوقت قبل بدء الإصلاحات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذا الوباء مرة أخرى"، منوّهًا بأن "إجراء مراجعة مستقلة وشاملة لرد الفعل العالمي بقيادة منظمة الصحة العالمية، وهو ما تم الاتفاق عليه في قرار أقرته الجمعية الوزارية السنوية لمنظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء".

كما أفاد بأنه "عند استئناف اجتماعات جمعية الصحة العالمية في الخريف، عليها أن تعالج نتائج عملية المراجعة، والإصلاحات الرامية لتعزيز منظمة الصحة العالمية بما في ذلك قدرة ​تايوان​ على المشاركة بصفة مراقب".