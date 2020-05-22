شكرا لقرائتكم خبر عن حزب "المصريين الأحرار" يوفر رحلة لإعادة 270 مصريا عالقا فى جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، مواصلة خدماته لأبناء الجالية المصرية فى الخارج، والعالقين بالخارج جراء جائحة كورونا، لافتا إلى أنه استطاع توفير رحلات جديدة لعودة نحو 270 شخصا من المصريين العالقين بجدة ومقرر وصولهم أرض مصر اليوم لبدء إجراءات الحجر الصحى، ووفقا لبيان صادر الحزب اليوم، أعرب الكثير من المواطنين العائدين عن خالص الشكر والامتنان للحزب ورئيسه الدكتور عصام خليل وجهود ممثل الحزب بدول الخليج.

من جانبه قال أحمد على حسن، مسئول حزب المصريين الأحرار بدول الخليج العرىي، إن الحزب نسق مع شركة خطوط سعودية بجدة وتم توفير 270 مقعدا على إحدى رحلاتها المقرر وصولها الأراضى المصرية خلال ساعات قليلة.

وأضاف مسئول المصريين الأحرار بالخليج، أن الرحلة تصل مرسى علم لبدء إجراءات الحجر الصحى لمدة 7 أيام مع توفير إقامة شاملة بتكلفة تتراوح من 3750 لـ4000 ريال وفق أسعار تلك الشركات.

وأشار إلى أن الحزب يبذل قصارى جهده لمساعدة أبناء مصر بكافة البلدان تنفيذا لتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب لخدمة للوطن والمواطن بكل قوة، موضحا أنه جارٍ العمل على تشغيل رحلات يوم 30 مايو على شركة مصر للطيران لعوده الراغبين من المصريين، مشيرا إلى أن قوائم انتظار الراغبين فى العودة الذين تواصلوا مع الحزب نحو 9000 شخص.