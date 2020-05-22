شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بزيادة الحملات وتفعيل دور الأجهزة الرقابية خلال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الحملات في فترة العيد لمواجهة أي تلاعب في الأسعار أو السلع المغشوشة.

وشدد النائب، على أهمية تفعيل دور كافة الأجهزة الرقابية، وإتاحة خدمات التواصل مع المواطنين بشكل أكثر فعالية، والتعامل اللحظي مع هذه الشكاوى.

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وأشار غلاب، إلى أن الأعياد والمواسم غالبا ما تكون فرصة لترويج بعض السلع الرديئة في ظل زيادة الطلب على المنتجات، موضحا أن بعض معدومي الضمير يستغل حاجة المواطنين للترويج لمنتجات غير صحية وضارة بصحة المواطنين.

ودعا عمرو غلاب، جموع المواطنين إلى أهمية الحفاظ على الصحة العامة والتأكد من صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها، مشددا في الوقت نفسه على الجميع عدم التفريط في حقه بإبلاغ الجهات المختصة في حال كان هناك أي تلاعب.