فرنسا تكمل 200 رحلة جوية لإعادة عالقيها في المغرب

أعلنت فرنسا أنها ستكمل، اليوم الجمعة، مائتي رحلة لإعادة مواطنيها العالقين في المغرب.
وقالت السفارة الفرنسية في الرباط إن 348 حاملا للجنسية الفرنسية، توجهوا، اليوم، إلى مطار مراكش المنارة، للاستفاد من رحلات العودة، التي تم تنظيمها.
رحلات، اليوم، خصصت للعالقين في المدن الجنوبية، بينما شملت ثلاث رحلات، أمس الخميس، العالقين من مدن مكناس، والدارالبيضاء، ووجدة، وفاس، انطلاقا من مطار محمد الخامس.
إلى جانب الرحلات الجوية، ينتظر أن تنظم فرنسا رحلة بحرية، يوم الأربعاء المقبل، لفائدة العالقين بسياراتهم، الذين سينقلون من طنجة إلى ميناء مارسيليا.
يذكر أن دول العالم أعادت الآلاف من مواطنيها، الذين كانوا عالقين في المغرب على متن ما يقارب الأربع مائة رحلة جوية، بينما لم يعد المغرب سوى خمسمائة من مواطنيه العالقين في المدينتين المحتلتين، سبتة، ومليلية، ولم تشمل رحلات العودة إلى اليوم العالقين في دول أخرى، والذين يتجاوز عددهم 31 ألف شخص.
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