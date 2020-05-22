شيشاوة.. شاب يضع حدا لحياته بطريقة مؤلمة

وضع شاب، في الثلاثينات من عمره، حدا لحياته بطريقة مؤلمة، بعد إقدامه، مساء أمس الخميس، على الانتحار باستعمال مبيد للحشرات داخل منزل أسرته في جماعة أهديل في إقليم شيشاوة.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالك، بعد تناوله مواد سامة، نقل على وجه السرعة إلى مستشفى محمد السادس في شيشاوة، حيث لفض أنفاسه الأخيرة في قسم المستعجلات.

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، فور علمها بالخبر، حلت في منزل الهالك، حيث فتحت تحقيقا حول الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتم إيداع جثة الهاكل مستودع الأموات في المتسشفى المحلي في شيشاوة، قصد إخضاعها لتشريح الطبي.