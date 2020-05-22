تجار بني ملال: لسنا ضد الإغلاق لكن في ذمتنا ديون.. والدولة “معونتناش” – فيديو 

يشتكي تجار مدينة بني ملال، في الوقت الحالي، من تراكم الديون عليهم، نتيجة إقفال محلاتهم لأزيد من شهرين، جراء جائحة كورونا.

وتساءل التجار عن السبب الذي يمنع من استفادتهم من دعم الدولة، كغيرهم من المتضررين، مطالبين بالالتفات إليهم مثل باقي القطاعات.

وأكد التجار أن عددا من الالتزامات عالقة في ذمتهم، منها فواتير الماء والكهرباء، وإيجار المحالات، دون وجود مدخول مالي.

وجدد التجار التعبير عن احترامهم لقرار الإغلاق كاجراء احترازي، منبهين لوضعهم بإصرار على أنهم يستحقون دعم الدولة.