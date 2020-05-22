يشتكي تجار مدينة بني ملال، في الوقت الحالي، من تراكم الديون عليهم، نتيجة إقفال محلاتهم لأزيد من شهرين، جراء جائحة كورونا.
وتساءل التجار عن السبب الذي يمنع من استفادتهم من دعم الدولة، كغيرهم من المتضررين، مطالبين بالالتفات إليهم مثل باقي القطاعات.
وأكد التجار أن عددا من الالتزامات عالقة في ذمتهم، منها فواتير الماء والكهرباء، وإيجار المحالات، دون وجود مدخول مالي.
وجدد التجار التعبير عن احترامهم لقرار الإغلاق كاجراء احترازي، منبهين لوضعهم بإصرار على أنهم يستحقون دعم الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر تجار بني ملال: لسنا ضد الإغلاق لكن في ذمتنا ديون.. والدولة “معونتناش” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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