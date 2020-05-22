اعتقال 3 أشخاص خرقوا حالة الطوارئ وتبادلوا الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض في الدارالبيضاء

تمكنت عناصر الشرطة في منطقة أمن مولاي رشيد في مدينة الدارالبيضاء، مساء أمس الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية، وتبادل الضرب، والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أعمار المشتبه فيهم تتراوح ما بين 27 و44 سنة، وهم من ذوي السوابق القضائية العديدة،

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو، ظهر فيه أشخاص يتبادلون العنف، باستعمال أسلحة بيضاء في أحد الأسواق في منطقة مولاي رشيد.

وبحسب بلاغ لمديرية الأمن الوطني، فإن ولاية أمن الدارالبيضاء تفاعلت، بسرعة وجدية، مع شريط الفيديو المذكور، حيث أسفرت الأبحاث، والتحريات، المنجزة في ضوء هذا الشريط، عن تشخيص هوية ثلاثة من المشتبه فيهم، وتوقيفهم.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف، وملابسات القضية المذكورة، وذلك في أفق تقديمهم جميعا أمام العدالة بمجرد استكمال البحث التمهيدي.