طاقم الطائرة الباكستانية استغاث قبل التحطّم: "تعطلت المحركات"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات المحلية في باكستان، مساء اليوم الجمعة، أن طائرة الخطوط الدولية الباكستانية المنكوبة، قد أصدرت قبل تحطمها إشارة استغاثة، أكدت فيها تعطل محركاتها، فيما أشار تحقيق أوليّ إلى أن طيورًا تسببت بالحادث، وفق قناة محلية.

وأكدت السلطات أن "99 شخصا كانوا على متنها، نجا منهم 3 فقط"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأفاد تسجيل نُشر على موقع المراقبة "لايف آت سي.نت" أن "قائد طائرة الخطوط الدولية الباكستانية المنكوبة أرسل إشارة استغاثة وأبلغ برج المراقبة بأن محركَي الطائرة تعطلا في ثاني محاولة للهبوط".

عقب تحطم الطائرة الباكستانية المنكوبة (أ ب)

وبعد أن ألغت الطائرة فيما يبدو محاولة هبوط في وقت سابق، ودارت حول المطار للهبوط مرة أخرى، أبلغ أحد المراقبين قائد الرحلة رقم "8303" بأنه يبدو أنه ينحرف يسارا ويخرج عن مساره.

وردّ القائد "نحن نعود يا سيدي (...) تعطل المحركان"، وأذِن المراقب للطائرة بالهبوط في أي من مدرجَي مطار كراتشي في غرب وجنوب غرب المطار.

وبعد 12 ثانية أرسل الطيار إشارة استغاثة وأُذن له مرة أخرى بالهبوط على أي من المدرجين.

ولم ترد اتصالات أخرى من الطائرة التي قيل إنها من طراز إيرباص 320، وفقا للتسجيل الصوتي على الموقع المعني بحفظ تسجيلات الطائرات.

(أ ب)

وحول عدد الناجين، أكد المنسق الإعلامي لوزير الصحة، ميران يوسف، لموقع "داون.كوم" المحلي "نجاة راكبين اثنين ونقلهما إلى المستشفى"، بالإضافة إلى أحد الناجين الثالث، الذي تم تحديده في وقت سابق على أنه راكب، من سكان المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة.

وقال الراكب، واسمه ظفار محمود، متحدثا إلى مسؤولين بالمستشفى: "أشكركم جدا (...) الله رحيم".

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وأضاف يوسف أن "الناجيان الجديدان هما الزبير وزعفر مسعود، رئيس بنك البنجاب".

(أ ب)

وبعد ساعات من الحادث، قال سمير نظامي، وهو مسؤول من الخطوط الجوية الدولية الباكستانية: "نؤكد الآن (تواجد) 99 شخصا على متن الطائرة، بما في ذلك الطاقم".

وأقلعت الرحلة "بي كيه 8303" من مدينة لاهور الشرقية حوالي الساعة 1 ظهرا (الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش)، وتحطمت حوالي الساعة 2:35 بعد الظهر، بحسب هيئة الطيران المدني.

من جهته، قال المتحدث باسم الخطوط الدولية الباكستانية، عبد الله خان، في مقطع مصور تداولته وسائل الإعلام إن "آخر ما سمعناه من الطيار أنه كان يواجه مشكلة فنية ما.. هذا حادث مأساوي جدا".

وأضاف أنه "سيكون من المبكر التعليق على الأسباب المحتملة للحادث".

وأكد أن "الطائرة لم تكن قديمة، وكانت بحالة جيدة".

الطائرة الباكستانية المنكوبة عقب تحطمها (أ ب)

وأشار تقرير أولي للتحقيق إلى أن طيورًا عديدة اصطدمت بالطائرة، بحسب قناة "جيو نيوز" المحلية. وأكدت التقديرات الأولية مصرع ما لا يقل عن 54 شخصا، من بينهم نساء وأطفال، فيما لم تصدر بيانات رسمية بعد عن عدد ضحايا الكارثة.

وتداول مغردون باكستانيون مقاطع مصورة مرعبة لسقوط الطائرة على حي سكني في كراتشي عاصمة الجنوب.

وفي 15 أيار/ مايو الجاري، استأنفت باكستان رحلاتها الداخلية، بعد إغلاق تام بسبب فيروس كورونا، بينما لا يزال السفر الجوي الدولي محظورا حتى نهاية الشهر الجاري.