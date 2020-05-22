بيانيتش يتمسك باللعب مع برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم يوفنتوس الإيطالي، ميراليم بيانيتش، أبدى تمسكه باللعب لبرشلونة بدء من الموسم القادم، من خلال رفض عرض جديد.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رفض بيانيتش الانتقال إلى باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيانيتش رفض كذلك فكرة الرحيل إلى تشيلسي في صفقة تبادلية تقضي بانتقال الإيطالي جورجينيو إلى البيانكونيري.

ويتمسك بيانيتش بالانتقال إلى كامب نو واللعب بقميص برشلونة، حيث تعتبر هذه الفرصة الأخيرة لتحقيق حلمه.

ويتمنى بيانيتش تحقيق لقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس هذا الموسم، ليكون الرابع على التوالي له، قبل الانتقال إلى برشلونة.