عيد الفطر يحلّ يوم الأحد في فلسطين وعدة دول عربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد أحمد حسين، مساء اليوم الجمعة، أن غدًا السبت، المُتمّم لشهر رمضان وأن يوم الأحد المُقبل، سيكون أول أيام عيد الفطر.

وقال المفتي: "في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لتحري هلال شوال لهذا العام 1441هـ، لم تثبت رؤية هلال شوال هذه الليلة، وعليه؛ يكون يوم غد السبت هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم بعد غد الأحد أول أيام عيد الفطر".

وأضاف: "من رحاب المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، ومسرى الرسول محمد نهنئ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونهنئ شعبنا الفلسطيني في الوطن وفي الشتات، بحلول هذا العيد السعيد، كما نهنئ القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها سيادة الأخ الرئيس محمود عباس حفظه الله، بالعيد المبارك، داعين المولى عز وجل أن يهيئ لأمتنا الخير والرشاد، والعز والتمكين، ونسأله سبحانه أن يمن علينا بتحرير أرضنا، وقدسنا، وأقصانا، وأسرانا من نير الاحتلال".

وأعلنت "هيئة الرؤية الشرعية" في الكويت كذلك، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام العيد.

كما أعلنت كل من السعودية والإمارات والأردن، حلول عيد الفطر، يوم الأحد، كما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

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بدوره، أعلن "ديوان الوقف السني" بالعراق، أن السبت المتمم لشهر رمضان والأحد أول أيام عيد الفطر.

وكان الشيخ حسين، قد دعا، يوم الإثنين الماضي، إلى تحري هلال شهر شوال الهجري، اليوم الجمعة، وهو اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان.

وطلب حسين حينها أن يقتصر التحري على أصحاب الاختصاص من المفتين ومن جمعية الفلكيين الفلسطينيين منعا للتجمعات، وذلك حفاظا على سلامة الناس في ظل جائحة كورونا.

وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، أن موعد صلاة عيد الفطر السعيد لهذا العام، هو الساعة السادسة وعشر دقائق صباحا، حسب التوقيت الصيفي.