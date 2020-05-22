باكستان: مصرع 98 شخصا في تحطم طائرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الخطوط الجوية الباكستانية اليوم، الجمعة، تحطم طائرة على متنها 90 راكبا و8 أفراد طاقمها، قرب مطار كراتشي الدولي، حسب ما ذكره إعلام محلي.

ونقلت صحيفة "داون" المحلية عن المتحدث باسم الخطوط الباكستانية، عبد الله حافظ، تأكيده نبأ تحطم الطائرة. وأضاف أن الطائرة كانت متجهة من مدينة لاهور إلى كراتشي، وعلى متنها 90 راكبا و8 أفراد هم الطاقم.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم إن الطائرة حاولت على ما يبدو الهبوط مرتين أو ثلاث مرات قبل تحطمها في منطقة سكنية قرب المطار.

بدوره، قال المتحدث باسم مؤسسة "إدهي"، سعد إدهي، إنهم نقلوا 35 جثة من موقع تحطم الطائرة إلى مستشفيات مختلفة، وتم أيضا نقل نحو 30 مصابا من سكان المنطقة إلى المستشفى.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الباكستانية، المارشال أرشد مالك، الذي غادر إلى كراتشي، إن الطيار أخبر غرفة التحكم أن هناك مشكلة فنية وقرر التجول بدلاً من الهبوط على الرغم من وجود مدرجين جاهزين للهبوط.

وأظهرت مقاطع مصورة، أعمدة من الدخان تتصاعد من موقع سقوط الطائرة وطواقم الإسعاف تهرع إلى المكان. بينما أعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ في جميع مستشفيات كراتشي بسبب حادثة سقوط الطائرة، وفق الصحيفة نفسها.

من جهته، قال عاصم سليم باجوا، المساعد خاص لرئيس الوزراء لشؤون الإعلام والإذاعة، إن عمليات الإخلاء بالمنطقة ما زالت مستمرة.

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، عبر تويتر عن "صدمته وحزنه" للحادث وعن تعازيه لأهالي الضحايا.