شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: أمريكا الجنوبية بؤرة جديدة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إن أمريكا الجنوبية صارت بؤرة جديدة لفيروس كورونا وإن البرازيل هي أكثر دول القارة تضررا في حين تزيد أعداد حالات الإصابة في بعض الدول الأفريقية التي سجلت إلى الآن وفيات بأعداد منخفضة نسبيا.

وأضاف الدكتور مايك ريان كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي "إلى حد ما، صارت أمريكا الجنوبية بؤرة جديدة للمرض"، مضيفا أن البرازيل "هي الأكثر تضررا بشكل واضح".

وأشار ريان إلى أن البرازيل أقرت الاستخدام الواسع للعقار المضاد للملاريا هيدروكسي كلوروكين علاجا لكوفيد-19. وجدد التأكيد على أن الأدلة الطبية لا تدعم الاستخدام الواسع غير مؤكد النتائج لهذا العقار ضد المرض الجديد بسبب مخاطره.

وقال إن معدل الوفيات المنخفض ربما يرجع إلى أن نصف عدد سكان القارة في سن 18 عاما أو أقل. مضيفا أنه ما زال يشعر بالقلق إزاء احتمال انتشار المرض في قارة بها "ثغرات كبيرة" في خدمات الرعاية الفائقة وأجهزة التنفس الصناعي.