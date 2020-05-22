شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: أمريكا الجنوبية بؤرة جديدة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف الدكتور مايك ريان كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي "إلى حد ما، صارت أمريكا الجنوبية بؤرة جديدة للمرض"، مضيفا أن البرازيل "هي الأكثر تضررا بشكل واضح".
وأشار ريان إلى أن البرازيل أقرت الاستخدام الواسع للعقار المضاد للملاريا هيدروكسي كلوروكين علاجا لكوفيد-19. وجدد التأكيد على أن الأدلة الطبية لا تدعم الاستخدام الواسع غير مؤكد النتائج لهذا العقار ضد المرض الجديد بسبب مخاطره.
وقال إن معدل الوفيات المنخفض ربما يرجع إلى أن نصف عدد سكان القارة في سن 18 عاما أو أقل. مضيفا أنه ما زال يشعر بالقلق إزاء احتمال انتشار المرض في قارة بها "ثغرات كبيرة" في خدمات الرعاية الفائقة وأجهزة التنفس الصناعي.
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