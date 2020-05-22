شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» لحكام الولايات: افتحوا دور العبادة والان نبدء بالتفاصيل

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، حكام الولايات إلى فتح الكنائس والمعابد والمساجد للعبادة في عطلة هذا الأسبوع وإلا سيتجاوزهم. وخلال ظهور قصير في غرفة الإفادات الصحفية بالبيت الأبيض، قال ترامب، إنه يعلن دور العبادة أماكن تقدم خدمات أساسية. وحذر الحكام: "إذا لم تفعلوا ذلك فسوف اتجاوز الحكام. في أمريكا نحتاج مزيدا من الصلاة لا أقل".

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