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مقتل 59 إثر تصادم شاحنتين في السودان

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أعلنت الشرطة السودانية اليوم الجمعة، أن نحو 59 شخصا قتلوا عندما اصطدمت شاحنتان بولاية شمال دارفور السودانية.

وقال مفوض الشرطة المحلية صلاح عبد العزيز إن النيران اشتعلت بالشاحنتين بعد التصادم وكانت إحداها تنقل عشرات الركاب.

وأوضح مفوض الشرطة أن الحادث وقع على طريق ترابي نائي، حيث لم تتمكن أى سيارة إسعاف أو عربة إطفاء من الوصول بسرعة إلى موقع الحادث ، وأنه نتيجة لذلك لقى العديد من الأشخاص حتفهم حرقا.

وأضاف: "يوجد هناك 11 مصابا، بعضهم في حالة حرجة.. وأتوقع أن يرتفع عدد القتلى بسبب عدم كفاية الرعاية الطبية".

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