شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا مصر: 783 إصابة جديدة و11 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 11 حالة جديدة.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، في بيان بخروج 157 من المصابين بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تمام شفائهم، لافتا إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 4960 حالة.

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.