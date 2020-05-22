تسجيل سبع اصابات جديدة بكورونا في السليمانية

اعلنت دائرة صحة السليمانية، الجمعة، عن تسجيل سبع اصابات جديدة بكورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل سبع اصابات جديدة بكورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة".

واضاف انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".