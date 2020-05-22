صحة كركوك تعلن مجموع الاصابات بكورونا في المحافظة

اعلنت دائرة صحة كركوك، الجمعة، عن مجموع الاصابات بكورونا في المحافظة.

وقال مدير عام الدائرة وكالة زياد خلف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اجمالي الاصابات بكورونا في المحافظة هو ٧٢ اصابة"، مبينا ان "الإصابات الحالية ١١ اصابة وحالات الشفاء ٥٩".

واكد "لدينا حالتين وفاة منذ ظهور الوباء في المحافظة"، لافتا الى ان "عدد المحجورين من الوافدين من خارج العراق هو (١١) في مراكز الحجر الصحي".