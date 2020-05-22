اعلنت دائرة صحة كركوك، الجمعة، عن مجموع الاصابات بكورونا في المحافظة.
وقال مدير عام الدائرة وكالة زياد خلف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اجمالي الاصابات بكورونا في المحافظة هو ٧٢ اصابة"، مبينا ان "الإصابات الحالية ١١ اصابة وحالات الشفاء ٥٩".
واكد "لدينا حالتين وفاة منذ ظهور الوباء في المحافظة"، لافتا الى ان "عدد المحجورين من الوافدين من خارج العراق هو (١١) في مراكز الحجر الصحي".
كانت هذه تفاصيل خبر صحة كركوك تعلن مجموع الاصابات بكورونا في المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.