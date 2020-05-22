لأول مرة منذ تفشي كورونا.. عدم تسجيل حالة وفاة جديدة في فرنسا

وحتى اليوم، سجلت فرنسا 28215 حالة وفاة في رابع أعلى حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

أما إصابات كورونا، فارتفعت في فرنسا إلى 144556 حالة، بعد الإعلان عن 393 إصاب جديدة اليوم الجمعة.



وقالت وزارة الصحة الفرنسية إنها ستصدر تقريرها اللاحق حول تطورات فيروس كورونا في البلاد يوم الاثنين 25 مايو.