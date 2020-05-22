للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في فرنسا لم تسجل السلطات الصحية المختصة في هذا البلاد أي حالة وفاة جديدة مرتبطة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية.
وحتى اليوم، سجلت فرنسا 28215 حالة وفاة في رابع أعلى حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.
أما إصابات كورونا، فارتفعت في فرنسا إلى 144556 حالة، بعد الإعلان عن 393 إصاب جديدة اليوم الجمعة.
وقالت وزارة الصحة الفرنسية إنها ستصدر تقريرها اللاحق حول تطورات فيروس كورونا في البلاد يوم الاثنين 25 مايو.
أما إصابات كورونا، فارتفعت في فرنسا إلى 144556 حالة، بعد الإعلان عن 393 إصاب جديدة اليوم الجمعة.
وقالت وزارة الصحة الفرنسية إنها ستصدر تقريرها اللاحق حول تطورات فيروس كورونا في البلاد يوم الاثنين 25 مايو.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة منذ تفشي كورونا.. عدم تسجيل حالة وفاة جديدة في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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