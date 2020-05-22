مصر تعلن غدا السبت متتما لشهر رمضان

تحتفل مصر بعد غد الأحد بحلول أول أيام عيد الفطر.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

وستحتفل العديد من الدول بينها العراق بعيد الفطر يوم الأحد.