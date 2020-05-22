بلدية الدوير: على الاخوة السوريين عدم استقبال اي زائر مهما كانت الأسباب في عيد الفطر

أعلنت بلدية الدوير، في بيان، انه "بمناسبة حلول ​عيد الفطر​ السعيد يطلب من جميع الاخوة السوريين المقيمين في البلدة عدم القيام بزيارات الى خارج البلدة، كما يطلب منهم عدم استقبال اي زائر مهما كانت الأسباب"، مشيرة الى انه "من يخالف هذا القرار سوف يتم ترحيله من البلدة فوراً وذلك حفاظاً على صحتكم وصحة اهلنا في البلدة".

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