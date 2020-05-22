أبو الحسن: كم كان إنشاء سد القيسماني صائبا بتوجيه من وليد جنبلاط ومتابعة أيمن شقير

افت عضو ​"اللقاء الديمقراطي"​ النائب ​هادي ابو الحسن، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "كم كان إنشاء ​سد القيسماني​ صائبا بتوجيه من ​وليد جنبلاط​ ومتابعة من الرفيق ​أيمن شقير​، ثم استطعنا بالعمل الدؤوب والتعاون مع ​مجلس الإنماء والإعمار​ تجاوز العقبات حرصا على مصالح كل أبناء المنطقة، وفي زمن القحل وما أكثره، ننعم بقدر مقبول من ​المياه​، شكرا من القلب لدولة ​الكويت​".

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