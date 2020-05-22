بو عاصي: قانون توزيع الغذاء على المحتاجين يحفظ أعلى معايير سلامة الغذاء

أشار النائب بيار بو عاصي فيما يخص القانون المقدم لتوزيع فائض المواد الغذائية على المحتاجين، إلى أن "هاجسنا كان تأمين سلامة الغذاء، لأن حاجة الإنسان لا تمكننا من تعريض حياة المحتاج للخطر".
وفي حديث تلفزيوني، شدد أبو عاصي على أن "القانون يحفظ أعلى معايير سلامة الغذاء"، منوّهًا بأن هناك "آلية رقابية لأي تخطي لهذه الشروط". وتمنى أن يكون "هناك امكانية من وزارة المال والشؤون الاجتماعية لضبط هذا الأمر لأن الهدف هو وحيد وهو تأمين وجبات غذائية للمواطنين".
كما أفاد بأن "لبنان من الدول السباقة في هذا القانون، حيث أن هناك 5 دول عملت على هذا القانون، ونحن من المرجح أن نكون الدولة السادسة في الجلسة التي ستعقد الاسبوع المقبل".
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