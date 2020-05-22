دريان لبى دعوة دياب الى مأدبة إفطار على شرفه في السراي الحكومي

لبى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب إلى مأدبة إفطار على شرفه في السراي الحكومي مساء اليوم، في حضور وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي.
وكانت ثلة من سرية الحرس الحكومي قد أدت التحية للمفتي دريان عند وصوله إلى السراي.
وسبق الافطار اجتماع بين الرئيس دياب والمفتي دريان بحضور الوزير فهمي تناول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية في لبنان.
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