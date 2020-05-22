لفت المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية والبلديات، في بيان، الى انه "يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن المراكز التجارية الكبرى كافة تنوي فتح ابوابها بتاريخ 25/5/2020"، مؤكدة انه "يمنع على المراكز المذكورة اعلاه اعادة فتح ابوابها حفاظا على السلامة العامة، وذلك استنادا لقرار مجلس الاعلى للدفاع في جلسته التي انعقدت بتاريخ 19 ايار 2020".
وشدد المكتب على ان "اي قرار بإعادة الفتح او الاغلاق يعود الى تعاميم تصدر عن وزير الداخلية والبلديات فقط والذي اسند اليه من قبل المجلس الاعلى للدفاع اتخاذ القرارات المناسبة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخلية والبلديات: قرار فتح المراكز التجارية يعود لوزير الداخلية فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.