وزارة الداخلية والبلديات: قرار فتح المراكز التجارية يعود لوزير الداخلية فقط

لفت المكتب الاعلامي ل​وزارة الداخلية والبلديات​، في بيان، الى انه "يتم التداول عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ بأن المراكز التجارية الكبرى كافة تنوي فتح ابوابها بتاريخ 25/5/2020"، مؤكدة انه "يمنع على المراكز المذكورة اعلاه اعادة فتح ابوابها حفاظا على ​السلامة العامة​، وذلك استنادا لقرار مجلس الاعلى للدفاع في جلسته التي انعقدت بتاريخ 19 ايار 2020".

وشدد المكتب على ان "اي قرار بإعادة ​الفتح​ او الاغلاق يعود الى تعاميم تصدر عن وزير الداخلية والبلديات فقط والذي اسند اليه من قبل ​المجلس الاعلى للدفاع​ اتخاذ القرارات المناسبة".