القطان في يوم القدس: كرامة الأمة لا تتحقق إلا من خلال الجهاد وقتال الأعداء

أكد رئيس جمعية "قولنا والعمل" ​الشيخ أحمد القطان​ في بيان، لمناسبة ذكرى يوم "​القدس​ ​العالم​ي"، "الولاء للقدس وللمقدسات المنتهكة من قبل الأعداء، فالقدس ستبقى القبلة الأولى للمؤمنين وقبلة الشرفاء في كل العالم"، مشيراً الى انه "لن يستطيع أي مطبع مع العدو الصهيوني ولن تستطيع ​أميركا​ أو اي مستكبر في العالم أن يسلب منا هذه القضية أو أن يسلب منا هذا المقدس، طالما هناك مجاهد في سبيل الله يواجه الصهاينة في ​فلسطين​، وطالما أن هناك مجاهدين في العالم يزحفون رويدا رويدا نحو فلسطين ليحرروها، كما على يقين اننا سندخل ​بيت المقدس​ فاتحين منتصرين".

وشدد على ان "كرامة الأمة لا تتحقق إلا من خلال الجهاد وقتال الأعداء، لا من خلال المفاوضات ولا من خلال التطبيع ولا من خلال التآمر على أمتنا وعلى مقدسات هذه الامة".