الأمن العام: ضبط احد الصرافين في محلة الدورة دون ترخيص وتوقيفه

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه في إطار متابعة أعمال الصرافة غير القانونية، ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في محلة الدورة، اللبناني(ف.ح.ت) يملك محلا لتحويل الأموال، يقوم بأعمال الصرافة دون ترخيص ودون التقيد بسعر صرف الدولار الأميركي المحدد من مصرف لبنان.
بمراجعة النيابة العامة المالية أشارت بتوقيفه مع شخصين من التابعية البنغالية يعملان لديه واحالتهم الى مكتب مكافحة الجرائم المالية وختم المحل بالشمع الإحمر.
تجدر الإشارة الى ان الأمن العام وامن الدولة يقومان بضبط الصرافين المخالفين وإحالتهم الى القضاء المختص.
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