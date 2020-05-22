الأمن العام: ضبط احد الصرافين في محلة الدورة دون ترخيص وتوقيفه

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ في بيان أنه في إطار متابعة أعمال الصرافة غير القانونية، ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في محلة ​الدورة​، اللبناني(ف.ح.ت) يملك محلا لتحويل الأموال، يقوم بأعمال الصرافة دون ترخيص ودون التقيد بسعر صرف ​الدولار​ الأميركي المحدد من ​مصرف لبنان​.

بمراجعة ​النيابة العامة المالية​ أشارت بتوقيفه مع شخصين من التابعية البنغالية يعملان لديه واحالتهم الى مكتب ​مكافحة الجرائم​ المالية وختم المحل بالشمع الإحمر.

تجدر الإشارة الى ان الأمن العام وامن الدولة يقومان بضبط الصرافين المخالفين وإحالتهم الى القضاء المختص.