غرفة ادارة الكوارث بعكار: تسجيل 66 اصابة بفيروس كورونا منذ 17 آذار الماضي

أكد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار حول covid 19، ان "عدد ال​حالات​ التي تم تسجيلها منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم، بلغ 66 اصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد مع تسجيل 4 إصابات جديدة"، مشيراً الى ان "الحالات الايجابية عددها و41، وحالات الشفاء 25، اما حالات ​الحجر المنزلي​ للمقيمين والوافدين قد سجلت ارتفاعا ملحوظا لتبلغ 422 حالة بفارق 31 حالة عن يوم امس"، لافتاً الى ان "الذكور يشكلون 57 بالمئة من المصابين والاناث 43 بالمئة".

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