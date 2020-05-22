وضعت بلدية الخيام في المساكن المخصصة للحجر الصحي، العائلة الخيامية التي وصلت من الكويت والمؤلفة من أب وثلاثة اولاد، بينهم الطفلة البالغة من العمر 11 عاما والتي جاءت نتيجة فحص الpcr خاصتها ايجابية، وادخلت الى مستشفى بيروت الحكومي، وما لبث ان تم اخراجها من المستشفى لعدم ظهور اي عوارض عليها، على ان تلتزم مع عائلتها الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، فعمد الوالد الى كسر قواعد الحجر وتوجه واولاده الثلاثة الى بلدته الخيام لتمضية فترة العيد".
وبعدما علمت البلدية بهذا التصرف المتهور استنفرت عناصر شرطة البلدية والقوى الامنية للعثور عليهم ووضعهم في الحجر الصحي، قبل ان يختلطوا مع احد.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الخيام: وضعنا العائلة القادمة من الكويت في المساكن المخصصة للحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.