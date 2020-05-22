بلدية الخيام: وضعنا العائلة القادمة من الكويت في المساكن المخصصة للحجر الصحي

وضعت بلدية ​الخيام​ في المساكن المخصصة للحجر الصحي، العائلة الخيامية التي وصلت من ​الكويت​ والمؤلفة من أب وثلاثة اولاد، بينهم الطفلة البالغة من العمر 11 عاما والتي جاءت نتيجة فحص الpcr خاصتها ايجابية، وادخلت الى ​مستشفى بيروت الحكومي​، وما لبث ان تم اخراجها من المستشفى لعدم ظهور اي عوارض عليها، على ان تلتزم مع عائلتها ​الحجر المنزلي​ لمدة 14 يوماً، فعمد الوالد الى كسر قواعد الحجر وتوجه واولاده الثلاثة الى بلدته الخيام لتمضية فترة العيد".

وبعدما علمت ​البلدية​ بهذا التصرف المتهور استنفرت عناصر شرطة البلدية و​القوى الامنية​ للعثور عليهم ووضعهم في الحجر الصحي، قبل ان يختلطوا مع احد.