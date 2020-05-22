أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور انه "لم تسجل أي إصابة اليوم على مستوى القضاء بفيروس "كورونا"، وسجلت حالة شفاء تام بعدما بينت الفحوص المخبرية خلو المريض من الفيروس، ما رفع عدد المتعافين إلى 8، وجاءت نتيجة الحالتين المشتبهتين اللتين سجلتا امس سلبية، واليوم سجلت حالة مشتبهة، وعليه فإن عدد المصابين في القضاء ما زال 42 مصابا".
واشارت الوحدة الى انها تواكب "بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول، المرحلة الثالثة من عودة المغتربين، من خلال تزويد البلديات بأسماء الأهل الوافدين ومتابعة نتائج ال-"PCR" الخاص بهم".
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: حالة شفاء تام من الكورونا وواحدة مشتبهة و8 متعافين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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