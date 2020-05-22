اليونيفل تقدم أدوية بيطرية لأصحاب المواشي في منطقتي مرجعيون وحاصبيا

قدمت ​الكتيبة الاسبانية​ العاملة ضمن "​اليونيفيل​"، في إطار دعمها للسكان المحلين في منطقة عملها، دفعة جديدة من الأدوية البيطرية لأصحاب المواشي والرعاة في منطقتي ​مرجعيون​ و​حاصبيا​ وذلك بإشراف قائد القطاع الشرقي اليونيفيل الجنرال مارغوس يابو نافورو، الذي سلم الأدوية إلى اتحادي البلديات في جبل عامل و​العرقوب​ لتوزيعها على المزارعين.

ولفت نافورو إلى أن "تأخير تسليم الأدوية على المزارعين سببه الإجراءات الوقائية للحمية من وباء ​الكورونا​"، مؤكدًا أن "​اليونيفل​ تدعم محاولات السعي وتعزيز الجهود لمنع انتشار هذا الوباء كما وأن الثقة المتبادلة بين اليونيفيل و​القوات المسلحة​ ال​لبنان​ية و​الشعب اللبناني​ هي المفتاح لخلق ظروف مستقرة وبناء مستقبل مزدهرة للبنان".