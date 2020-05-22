اليونيفل تقدم أدوية بيطرية لأصحاب المواشي في منطقتي مرجعيون وحاصبيا

قدمت الكتيبة الاسبانية العاملة ضمن "اليونيفيل"، في إطار دعمها للسكان المحلين في منطقة عملها، دفعة جديدة من الأدوية البيطرية لأصحاب المواشي والرعاة في منطقتي مرجعيون وحاصبيا وذلك بإشراف قائد القطاع الشرقي اليونيفيل الجنرال مارغوس يابو نافورو، الذي سلم الأدوية إلى اتحادي البلديات في جبل عامل والعرقوب لتوزيعها على المزارعين.
ولفت نافورو إلى أن "تأخير تسليم الأدوية على المزارعين سببه الإجراءات الوقائية للحمية من وباء الكورونا"، مؤكدًا أن "اليونيفل تدعم محاولات السعي وتعزيز الجهود لمنع انتشار هذا الوباء كما وأن الثقة المتبادلة بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني هي المفتاح لخلق ظروف مستقرة وبناء مستقبل مزدهرة للبنان".
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