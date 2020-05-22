أثنى وزير الصحة العامة حمد حسن، خلال زيارة مفاجاة لبلدة المرج في البقاع الغربي، على الجهود التي تقوم بها البلدية في مكافحة كورونا، مطالبًا الأهالي "بأخذ الحيطة والحذر والالتزام التام بتوجيهات وزارة الصحة والأجهزة الأمنية والبلدية لمواجهة انتشار المرض في القرى المجاورة والقضاء عليه".
واجتمع حسن خلال زيارته التي رافقه فيها رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي، مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي حيث استمع حسن بشرح مفصل من رئيس البلدية منور الجراح عن الإجراءات المتخذة لحماية البلدة من مرض كورونا والواقع الصحي.
من جهته، شكر الجراح وزير الصحة على الجهود الجبارة التي يقوم بها عامة واهتمامه بالوضع الصحي في المرج خاصة بعد تسجيل اول اصابة بمرض كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن يزور بلدة المرج البقاعية ويطالب اهلها بالتزام توجيهات وزارة الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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