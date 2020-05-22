حسن يزور بلدة المرج البقاعية ويطالب اهلها بالتزام توجيهات وزارة الصحة

أثنى ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​، خلال زيارة مفاجاة ل​بلدة المرج​ في ​البقاع الغربي​، على الجهود التي تقوم بها البلدية في مكافحة ​كورونا​، مطالبًا الأهالي "بأخذ الحيطة والحذر والالتزام التام بتوجيهات ​وزارة الصحة​ و​الأجهزة الأمنية​ والبلدية لمواجهة انتشار المرض في القرى المجاورة والقضاء عليه".

واجتمع حسن خلال زيارته التي رافقه فيها رئيس ​لجنة الصحة​ النائب ​عاصم عراجي​، مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي حيث استمع حسن بشرح مفصل من رئيس البلدية منور الجراح عن الإجراءات المتخذة لحماية البلدة من مرض كورونا والواقع الصحي.

من جهته، شكر الجراح وزير الصحة على الجهود الجبارة التي يقوم بها عامة واهتمامه بالوضع الصحي في المرج خاصة بعد تسجيل اول اصابة بمرض كورونا.