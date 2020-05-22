أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​، في بيان، انه "في إطار متابعة أعمال الصرافة غير القانونية، ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في محلة ​الدورة​، اللبناني (ف.ت) يملك محلا لتحويل الأموال، يقوم بأعمال الصرافة دون ترخيص ودون التقيد بسعر صرف ​الدولار​ الأميركي المحدد من ​مصرف لبنان​، وبمراجعة ​النيابة العامة المالية​ أشارت بتوقيفه مع شخصين من التابعية البنغالية يعملان لديه، واحالتهم الى مكتب ​مكافحة الجرائم​ المالية وختم المحل بالشمع الإحمر".

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كانت هذه تفاصيل خبر الامن العام: توقيف شخص بالدورة يقوم باعمال الصرافة من دون ترخيص وبنغاليين يعملان لديه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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