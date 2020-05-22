وجَّه عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني رسالة الى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، معتبراً انه "لا يمكن للأمعاء الخاوية أن تعترف بالانجازات، ولا يمكن للعقول المشغولة بلقمة العيش أن تصدق الانجازات، ولا يمكن للجيوب الفارغة أن تتحسس الانجازات، ولا يمكن للانجازات الورقية أن تنير المنازل في زمن العتمة ولا أن تسد جوعا أو توفر دواء أو تؤمن مدخولا أو فرصة عمل".
وشدد البعريني انه "احتراماً لمعاناة الشعب، فليكن الانجاز عمليا لتخفيف مآسيه، لا كلاميا نسمع عنه ولا نلمسه على أرض الواقع، وهذه الحقيقة من دون مواربة، وبعدما سمعتها، إن لم تخجل فتحدث بما تشاء".
كانت هذه تفاصيل خبر البعريني لدياب: احتراما لمعاناة الشعب ليكن الانجاز عمليا لا كلاميا نسمع عنه ولا نلمسه بالواقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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