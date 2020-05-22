المفتي دريان: الأحد 24 أيار 2020 هو أول أيام عيد الفطر السعيد

أعلن مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​، في بيان، انه "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإنَّ يوم غدٍ السبت في 23 أيار هو اليوم المكمِّل لعدَّة ​شهر رمضان​ المبارك ثلاثين يوماً، ويكون يوم الأحد في 24 أيار 2020م، هو أول أيام ​عيد الفطر​ السعيد لعام 1441ﻫ"، مهنئاً المسلمين بـ"هذه المناسبة المباركة، ونسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يتقبّل منهم ​الصيام​ والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وأن يُعيده عليهم خاصَّة، وعلى اللبنانيين جميعاً بالخير و​الأمن​ والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب".

ولفت البيان الى ان "مفتي الجمهورية سيؤدي صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند ​الساعة​ السادسة والربع صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمَّد الأمين صلَّى الله عليه وسلَّم في ​وسط بيروت​، ويعتذر المفتي دريان عن تقبل التهاني بالعيد".