المفتي دريان: الأحد 24 أيار 2020 هو أول أيام عيد الفطر السعيد

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في بيان، انه "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإنَّ يوم غدٍ السبت في 23 أيار هو اليوم المكمِّل لعدَّة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً، ويكون يوم الأحد في 24 أيار 2020م، هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1441ﻫ"، مهنئاً المسلمين بـ"هذه المناسبة المباركة، ونسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يتقبّل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وأن يُعيده عليهم خاصَّة، وعلى اللبنانيين جميعاً بالخير والأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب".
ولفت البيان الى ان "مفتي الجمهورية سيؤدي صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند الساعة السادسة والربع صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمَّد الأمين صلَّى الله عليه وسلَّم في وسط بيروت، ويعتذر المفتي دريان عن تقبل التهاني بالعيد".
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