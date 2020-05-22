شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 164 إصابة جديدة مؤكده بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم تسجيل 164 إصابة جديدة مؤكده بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 "، فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 131 حالة أخرى للشفاء . وقالت الوزارة في بيان صحفي : إن الإصابات الجديدة بينها 94 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 68 حالة لمخالطين لمصابين، إضافة إلى حالتين قادمتين من الخارج . وأوضحت ان العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 4004 حتى الان بعد تسجيل 131 حالة وإخراجها من مركز العزل والعلاج وذلك بعد تلقيها الرعاية اللازمة . وذكرت أن عدد "الحالات القائمة" بلغ 4322 منها 4315 "مستقرة" و 7 تحت العناية .

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