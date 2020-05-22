شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الباكستاني يؤكد مقتل 41 في حادث تحطم الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

قال المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية اليوم الجمعة إن 41 شخصا على الأقل تأكد مقتلهم في حادث تحطم طائرة تابعة للشركة في منطقة سكنية بكراتشي كبرى مدن باكستان.

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز إيرباص وكان على متنها 99 شخصا، أثناء اقترابها من المطار ونجا راكبان من الحادث.

وقال المدير التنفيذي أرشد مالك في مؤتمر صحفي "41 شخصا تأكد مقتلهم في حادث تحطم الطائرة".

وأضاف أن الوكالة المستقلة للتحقيقات في سلامة النقل بباكستان ستحقق في الحادث.