شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الباكستاني يؤكد مقتل 41 في حادث تحطم الطائرة والان نبدء بالتفاصيل
وتحطمت الطائرة، وهي من طراز إيرباص وكان على متنها 99 شخصا، أثناء اقترابها من المطار ونجا راكبان من الحادث.
وقال المدير التنفيذي أرشد مالك في مؤتمر صحفي "41 شخصا تأكد مقتلهم في حادث تحطم الطائرة".
وأضاف أن الوكالة المستقلة للتحقيقات في سلامة النقل بباكستان ستحقق في الحادث.
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