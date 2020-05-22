شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أممي ..تعطل التطعيمات يهدد حياة 80 مليون طفل والان نبدء بالتفاصيل

حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة والتحالف العالمي للقاحات والتحصين اليوم الجمعة من إن حوالي 80 مليون طفل في جميع أنحاء العالم قد يتعرضون لخطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها بطريق التطعيم مثل الدفتريا والحصبة وشلل الأطفال بسبب تعطل التطعيمات الروتينية خلال جائحة كوفيد-19.

وقالت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والتحالف العالمي للقاحات والتحصين في بيان مشترك إن البيانات تظهر أن "توفير خدمات التطعيم الروتينية تعطلت إلى حد كبير في ما لا يقل عن 68 دولة، ومن المرجح أن يؤثر ذلك على ما يقرب من 80 مليون طفل دون سن عام واحد يعيشون في هذه البلدان".

صدر البيان قبل القمة العالمية للقاحات والتحصين المقرر عقدها في الرابع من يونيو حزيران.