صحة الكرخ: الـ21 اصابة بكورونا اليوم من هذه المناطق

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الجمعة، عن تفاصيل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والبالغ عددها 21 اصابة. -ثمان اصابات/الاسكان/محلة٦٢٣ - اصابتين/الطوبجي/محلة٤٠٨ - اصابتين/الحرية/محلة٤٢٤ -اصابة واحدة/ام المعالف/محلة٨٤٣ - اصابة واحدة/المنصور/محلة٦١٧ -اصابة واحدة/حي الجهاد /محلة٨٩١ Advertisements - اصابة واحدة/الشرطة الخامسة/الدوانم الزراعي

- اصابة واحدة/الدورة/محلة٨٣٤ - اصابة واحدة/ الملحانيه/محلة٨٨٣ - اصابتين/الرصافة/الكريعات/محلة٣٣٤ - اصابة واحدة/حي العدل/محلة٦٤٥



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