الجزائر تسجل استقرارا في الإصابات وارتفاعا في عدد المتعافين من كورونا

وقال جمال فورار الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، إن "العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 582، والإصابات إلى 7918 في عموم البلاد"، مؤكداً "تماثل 194 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4256".وتشير الأرقام المسجلة، اليوم، إلى ارتفاع عدد المتعافين مقارنة مع أمس الخميس الذي سجلت فيه 94 حالة شفاء.

وكانت السلطات الصحية أعلنت أمس الخميس، تسجيل 7 وفيات و186 إصابة جديدة بالفيروس.

