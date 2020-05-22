المجمع الفقهي يعلن ان يوم غد متمم لشهر رمضان والاحد اول ايام عيد الفطر

اعلن المجمع الفقهي العراقي، الجمعة، ان يوم غد متمم لشهر رمضان.
وقال المجمع في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "لم تثبت رؤية هلال شهر شوال، وبهذا سيكون يوم غد السبت متمم لشهر رمضان المبارك".
واضاف "ان يوم الاحد سيكون اول ايام عيد الفطر المبارك".
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