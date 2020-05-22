اتحاد الفروسية يستغرب من ظهور توقيعه على قوائم التقرير المالي للأولمبية

رياضة 2020-05-22 | 18:10 85 مشاهدة ابدى الاتحاد العراقي للفروسية، استغرابه من ظهور تعليق باسمه على قوائم التقرير المالي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية. وذكر الاتحاد في بيان تلقته الخليج 365، أن "الهيئة الإدارية للاتحاد العراقي المركزي للفروسية، تبدي استغرابها من ظهور توقيع باسمها على قوائم التقرير المالي المزمع للجنة الاولمبية العراقية والذي تم نشرها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي".



وأوضح ان "الهيئة الإدارية لم تتلقَ اي دعوة بشأن الاجتماع ولم تتسلم اي تقرير ولم ترسل اي ممثل عنها، لذا يعتبر التوقيع الموجود لا يمثل موافقة الهيئة الإدارية او رئيسها المنتخب جوان معصوم على فحوى التقرير".

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