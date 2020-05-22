الجيش الليبي يكبّد مليشيات السراج خسائر كبيرة على محاور طرابلس

تصدت قوات الجيش الوطني الليبي، الجمعة، لهجوم واسع من مليشيات حكومة فايز السراج، الموالية لتركيا، على عدة محاور بالعاصمة طرابلس، وكبّدتها خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح.

وقال المنذر الخرطوش، عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، إن القوات تصدت لهجوم واسع على عدة محاور أبرزها عين زارة والأحياء البرية ومحور الطويشه.

وأضاف الخرطوش، في بيان، أن خسائر المليشيات في هجومها الفاشل كانت كبيرة في الأرواح والعتاد وسط مقتل عناصر قيادية لديهم، وهروب جماعي لآخرين من محوري القربولي ومسلاته بعد الضرب القوي بالمدفعية للقوات المسلحة.

كما نجحت القوات المسلحة في تدمير ناقلتي جنود في محور الأحياء البرية، واستهداف 3 آليات في محور الطويشه.

وفيما يخص محور صلاح الدين، لم يشهد اشتباكات تنفيذا لأوامر القيادة العامة بإعادة ترتيب الصفوف والتموضع دون حدوث اشتباكات مع المليشيات.

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وشهدت مدينة "القرة بوللي" الساحلية، صباح الجمعة اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني ومليشيات حكومة فايز السراج المدعومة بالمرتزقة الأتراك وصفتها مصادر عسكرية بأنها الأعنف منذ شهور بعد زيادة تمركزات المليشيات وتعزيزها بفرق من المرتزقة الأتراك وعناصر إرهابية في محاولة منهم التقدم نحو مدينة ترهونة (88 كم جنوبي طرابلس)".

ومنذ ما يقرب من شهرين تحاول مليشيات السراج ومرتزقة أردوغان اقتحام مدينة ترهونة للاستيلاء عليها وقطع خطوط الإمدادات عن غرف العمليات العسكرية للجيش الليبي المتقدمة في طرابلس.

ومنذ أول أبريل/نيسان الماضي، فرضت مليشيات السراج ومرتزقة أردوغان حصارا على مدينة ترهونة وقطعت عنها الخدمات إضافة إلى استهداف الإمدادات الطبية والغذائية الواردة لها.

وتسبب الحصار في تفاقم الوضع الإنساني، وقالت مصادر طبية في ترهونة لـ"الخليج 365": "إن أكثر من 36 ألف حالة من مرضى السكري تعاني من نقص الأنسولين، بسبب فساد المخزون لانقطاع الكهرباء".

وفي وقت سابق ، قال عقيلة الصابر، المسؤول الإعلامي بقوة عمليات إجدابيا (تابعة للجيش)، إنه تم إعداد كمين محكم في محور الطويشة جنوب العاصمة طرابلس نتج عنه مقتل ٦ أفراد من مليشيات الوفاق بينهم القيادي البارز نور الدين النعاس الذراع اليمنى للإخواني أسامة الجويلي.