الرئيس الألماني يتعهد بالتصدي للتحريض ضد المسلمين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الجمعة، للمسلمين في ألمانيا، بالتصدي الحاسم للتحريض العنصري ضدهم.



وكتب شتاينماير، اليوم، في رسالة تهنئة بمناسبة اقتراب حلول عيد الفطر: "لا ينبغي لنا ولن نسمح بالكراهية والإقصاء والاعتداءات العنيفة على المسلمين والهجمات على المساجد".

وأضاف الرئيس الألماني: "هذه مهمة كل فرد. ومهمة الدولة هي حمايتكم".

وأعاد شتاينماير إلى الأذهان الهجوم العنصري في مدينة هاناو الذي وقع قبل 3 أشهر وخيم على شهر رمضان هذا العام.

وفي 19 فبراير/شباط الماضي، قتل ألمانيًا (43 عاما) 9 أفراد من أصول أجنبية، وأصاب آخرين، ثم قتل أمه وانتحر.

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وقبل ارتكاب الهجوم، نشر الرجل كتيبات وفيديوهات تتضمن نظريات مؤامرة وآراء عنصرية على الإنترنت.

وكتب شتاينماير: "هذه الجريمة صدمتني بشدة. كانت هجوما على تعايشنا السلمي وعلى كل القيم التي نتقاسمها في هذا البلد: مراعاة كرامة الإنسان والتسامح والتنوع وحرية العقيدة".

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن أسفه إزاء عدم الالتزام بوقف إطلاق النار العالمي، الذي طالبت به الأمم المتحدة في ضوء جائحة كورونا، في أجزاء كثير من العالم حتى في شهر رمضان.

وقال ماس: "يحاول البعض بقسوة بالغة خلق حقائق عسكرية في ظل أزمة كورونا... لقد كان سكان المناطق، التي تضررت بشدة من الحروب والنزاعات خلال السنوات الماضية، في أمس الحاجة إلى هذا التوقف".